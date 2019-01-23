Home
>
Política
>
'Apurar e punir, se for o caso', diz Mourão sobre Flavio Bolsonaro

'Apurar e punir, se for o caso', diz Mourão sobre Flavio Bolsonaro

Bolsonaro disse nesta quarta-feira (23) em entrevista à agência Bloomberg que eventuais irregularidades cometidas por seu filho terão de ser punidas