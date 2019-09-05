Home
Zeladora encontra dois fetos em prédio da Praia da Costa

Os peritos estiveram no local e recolheram os fetos para confirmação no Departamento Médico Legal (DML) em Vitória

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 05:00

Uma zeladora acionou a polícia após encontrar dois fetos humanos em um prédio, na manhã deste sábado (31), na Praia da Costa, em Vila Velha.

De acordo com informações da polícia, um dos supostos fetos humanos estava na garagem e outro sobre a caixa de ar condicionado de um apartamento.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, constatou a situação e acionou a perícia da Polícia Civil. Os peritos estiveram no local e recolheram os fetos para confirmação no Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.

>Pais são presos acusados de matar bebê no ES

Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e fizeram levantamentos de informações para tentar identificar os autores. O caso será investigado para pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

