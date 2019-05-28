Home
Polícia
Vítima de passageiro que se masturbou em Transcol fala sobre trauma

No caminho do curso, na Serra, até onde mora, em Vila Velha, a menina foi assediada sexualmente por um homem que se masturbou dentro do Transcol enquanto olhava para a vítima