Vila Velha: operação contra bailes clandestinos em oito bairros

A "Operação Mandela" realizada durante a madrugada deste domingo (3), em bairros de Vila Velha, fechou um baile funk clandestino em local privado no Pedra dos Búzios, próximo ao bairro Vila Garrido. O estabelecimento, que fica na Avenida Américo Bernardes, já havia sido notificado pela fiscalização na madrugada de sábado (2) por irregularidades no funcionamento.
Os policiais percorreram oito os bairros: Primeiro de Maio, Argolas, Atalaia, Ilha das Flores, Vale Encantado, Santa Rita, Sagrada Família e Cobi de Baixo, que havia anunciado uma festa nas redes sociais.
Duas geladeiras usadas que serviam como freezers para festas em Cobi de Baixo foram aprendidas. Ninguém foi detido, segundo a Polícia Civil.
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A AÇÃO
A Polícia Militar contou com o trabalho do cão Killer e utilizou um drone na operação, que reuniu quase 100 pessoas entre policiais militares e civis, agentes da Guarda Municipal e servidores de diversas secretarias da prefeitura do município. A ação foi encerrada às 5h30 deste domingo (3).