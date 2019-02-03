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Operação Mandela

Vila Velha: operação contra bailes clandestinos em oito bairros

Os policiais percorreram oito os bairros Primeiro de Maio, Argolas, Atalaia, Ilha das Flores, Vale Encantado, Santa Rita, Sagrada Família e Cobi de Baixo, que havia anunciado uma festa nas redes sociais
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 fev 2019 às 17:15

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 17:15

Operação Mandela: polícia fechou um baile funk em Vila Velha Crédito: Reprodução
A "Operação Mandela" realizada durante a madrugada deste domingo (3), em bairros de Vila Velha, fechou um baile funk clandestino em local privado no Pedra dos Búzios, próximo ao bairro Vila Garrido. O estabelecimento, que fica na Avenida Américo Bernardes, já havia sido notificado pela fiscalização na madrugada de sábado (2) por irregularidades no funcionamento.
> Ataque de facção em baile funk deixa dois mortos e 11 feridos
Os policiais percorreram oito os bairros: Primeiro de Maio, Argolas, Atalaia, Ilha das Flores, Vale Encantado, Santa Rita, Sagrada Família e Cobi de Baixo, que havia anunciado uma festa nas redes sociais. 
> Mais um suspeito de ataque em baile funk em Vila Velha é preso
Duas geladeiras usadas que serviam como freezers para festas em Cobi de Baixo foram aprendidas. Ninguém foi detido, segundo a Polícia Civil.
VÍDEO
A AÇÃO
A Polícia Militar contou com o trabalho do cão Killer e utilizou um drone na operação, que reuniu quase 100 pessoas entre policiais militares e civis, agentes da Guarda Municipal e servidores de diversas secretarias da prefeitura do município. A ação foi encerrada às 5h30 deste domingo (3).

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