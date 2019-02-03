Vila Velha: operação contra bailes clandestinos em oito bairros

A "Operação Mandela" realizada durante a madrugada deste domingo (3), em bairros de, fechou um baile funk clandestino em local privado no Pedra dos Búzios, próximo ao bairro Vila Garrido. O estabelecimento, que fica na Avenida Américo Bernardes, já havia sido notificado pela fiscalização na madrugada de sábado (2) por irregularidades no funcionamento.