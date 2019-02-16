Home
>
Polícia
>
Vila Velha: dono de boca de fumo é preso com arma, drogas e R$ 9 mil

Vila Velha: dono de boca de fumo é preso com arma, drogas e R$ 9 mil

De acordo com a PM, o suspeito e a mulher dele são donos de uma boca de fumo localizada na rua Araré, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha