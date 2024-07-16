Vigilante é encontrado morto em obra de centro esportivo na Serra

O vigilante Genildo Ferreira Braga, de 46 anos, foi encontrado morto na obra do Centro de Desenvolvimento do Futebol que está sendo construído na Avenida Meridional, em Cidade Continental, na Serra, na manhã desta terça-feira (16). Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que o suspeito do crime chegou ao local (confira acima).
Quem achou o corpo foi uma mulher, que todos os dias entregava uma refeição matinal ao vigilante do almoxarifado. Ela contou à Polícia Militar que, nesta terça-feira, Genildo não apareceu. Quando foi procurar pelo homem, a moça encontrou a cena de crime.
"Ele estava debruçado no chão, sem camisa, de bermuda e muito sangue. A perícia constatou que ele estava com uma facada profunda no pescoço. O que ouvi dizer que não foi levado nada dele, que só foram lá para matar mesmo", detalhou a mulher, em entrevista à TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.
No local, os policiais militares constataram que a janela do almoxarifado estava arrombada. A perícia foi acionada.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", completou a corporação.
Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode contribuir com informações através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.