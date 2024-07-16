Dupla é presa carregando fios furtados e arma falsa na Praia do Canto

Rua Eugênio Neto, onde casal foi flagrado na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Google Street View

Duas pessoas foram presas em flagrante após serem vistas empurrando um carrinho de supermercado com fios furtados na Praia do Canto , em Vitória , na noite da última segunda-feira (15). Eles também estavam com uma arma falsa. Conforme o boletim de ocorrência feito pela Guarda Municipal, o furto teria acontecido perto de uma igreja da região.

Segundo o documento, os guardas foram acionados pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/ 190) com a informação de que a dupla estaria utilizando o carrinho infantil de supermercado para transportar fios furtados. No local, os agentes encontraram os suspeitos: Wagner Marcelino de Oliveira, de 37 anos, e Deisiane Silva Sarmento, de 33 anos.

Além dos fios, uma mochila foi encontrada dentro do carrinho. Nela havia um alicate de corte, uma serra, duas chaves do tipo estrela, uma luva emborrachada, um simulacro de arma de fogo (arma falsa) e a parte metálica de um carregador de pistola vazio.

Eles foram levados à Delegacia Regional de Vitória. Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao sistema prisional.

Furto de fios na Capital