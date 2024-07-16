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Em Vitória

Dupla é presa carregando fios furtados e arma falsa na Praia do Canto

Suspeitos foram flagrados levando itens em um carrinho infantil de supermercado, na noite da última segunda-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2024 às 10:05

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 10:05

Casal é preso após furtar fios na Praia do Canto, em Vitória
Rua Eugênio Neto, onde casal foi flagrado na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Google Street View
Duas pessoas foram presas em flagrante após serem vistas empurrando um carrinho de supermercado com fios furtados na Praia do Canto, em Vitória, na noite da última segunda-feira (15). Eles também estavam com uma arma falsa. Conforme o boletim de ocorrência feito pela Guarda Municipal, o furto teria acontecido perto de uma igreja da região.
Segundo o documento, os guardas foram acionados pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/ 190) com a informação de que a dupla estaria utilizando o carrinho infantil de supermercado para transportar fios furtados. No local, os agentes encontraram os suspeitos: Wagner Marcelino de Oliveira, de 37 anos, e Deisiane Silva Sarmento, de 33 anos.
Além dos fios, uma mochila foi encontrada dentro do carrinho. Nela havia um alicate de corte, uma serra, duas chaves do tipo estrela, uma luva emborrachada, um simulacro de arma de fogo (arma falsa) e a parte metálica de um carregador de pistola vazio.
Eles foram levados à Delegacia Regional de Vitória. Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao sistema prisional.

Furto de fios na Capital

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, nos últimos três anos, mais de uma tonelada de fios foram apreendidos pela corporação. Pontos de compra desse material também são alvos de investigações. "O proprietário de estabelecimentos que compram esse material estão cometendo o crime de receptação de material fruto de crime", pontuou a comandante da Guarda de Vitória, Dayse Barbosa.

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Praia do Canto Vitória (ES) Furto fio de cobre
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