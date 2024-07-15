Irmãos suspeitos de ataques em Vila Velha são presos durante festa junina

Thiago Oliveira Alves, de 26 anos (blusa amarela) e Lucas de Oliveira Alves, de 29 anos (blusa branca) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois irmãos foram presos durante uma festa junina em Cidade da Barra, Vila Velha , no dia 30 de junho deste ano. Thiago Oliveira Alves, de 26 anos, e Lucas de Oliveira Alves, de 29 anos, são investigados por serem autores de homicídios e ataques ocorridos na região. Os crimes tinham como objetivo a retomada do controle do tráfico de drogas.

Conforme explicou o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Adriano Fernandes, até outubro do ano passado Thiago era chefe do tráfico de Cidade da Barra. No entanto, os aliados dele romperam com a aliança e expulsaram o suspeito, sua esposa e filha da região.

Thiago passou a residir em Viana , também na Grande Vitória . Até dezembro, o irmão do suspeito, Lucas de Oliveira Alves, cumpria pena por homicídio. Ele recebeu o benefício da saída temporária e não retornou ao presídio.

Justamente nesse período, com a ajuda do irmão, Thiago e outros aliados realizaram diversos ataques contra os rivais na região com intuito de retomar a liderança. O resultado foram dois assassinatos e duas tentativas de homicídios em janeiro.

"O Thiago saiu da região com a mulher e a filha, mas ele possuía outros familiares que moravam lá, então facilitava o retorno dele", explicou o adjunto da DHPP de Vila Velha.

Uma das vítimas, que morreu devido a essa disputa, era uma traficante local que vendia drogas para Thiago até a época que ele era o chefe. Com a troca do comando, ela passou a traficar para os novos aliados.

O outro homicídio foi de um usuário de drogas que também fazia pequenas vendas de drogas na região para sustentar esse vício. Já as duas tentativas de assassinato, que ocorreram nos dias 7 e 20 de janeiro, tiveram como alvo a mesma pessoa. Em ambas, a vítima conseguiu sobreviver.

"A gente recebeu denúncias de indivíduos dando tiros, gerou um terror na região. O pessoal não estava saindo de casa" Delegado Adriano Fernandes - Adjunto da DHPP de Vila Velha

A polícia acredita que as prisões desarticulam e fragilizam o grupo, dando fim aos ataques na região. “Os cabeças foram presos e, em razão disso, o grupo está mais acuado”, comentou o delegado Adriano Fernandes.

Em depoimento, Thiago não soube dizer quais os motivos levaram seus aliados a se virarem contra ele e o expulsarem da região.

No momento da prisão, Thiago estava em posse de uma submetralhadora caseira e drogas. Por conta disso, também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além do cumprimento dos mandados de prisão contra os irmãos, foi cumprido o mandado de recaptura de Lucas de Oliveira Alves.