Vídeo: vendedor de morangos é baleado na Praia da Costa

Homens armados passaram em um carro branco e atiraram contra o vendedor, que foi atingido por um tiro no braço

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 02:17

Um vendedor de morangos foi baleado enquanto trabalhava na calçada da Rua Romero Botelho, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta das 14 horas deste sábado (24).

Segundo relato de testemunhas, homens armados passaram a bordo de um veículo Volkswagem Gol e atiraram, pelo menos três vezes, contra o vendedor. A vítima foi atingida por um tiro no braço. Guardas municipais de Vila Velha passaram pelo local logo depois dos tiros e socorreram o vendedor para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Populares relataram que a vítima teria discutido com outro vendedor de morango, cerca de 30 minutos antes da tentativa de assassinato, devido divergências pelo ponto de venda de morango na região.

Policiais militares foram acionados e fizeram ronda na região, mas até ao momento nenhum suspeito foi detido. Uma equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para o hospital. Câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha registraram o momento dos disparos e também o socorro da vítima.

