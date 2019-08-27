Home
>
Polícia
>
Vídeo: vendedor de morangos é baleado na Praia da Costa

Vídeo: vendedor de morangos é baleado na Praia da Costa

Homens armados passaram em um carro branco e atiraram contra o vendedor, que foi atingido por um tiro no braço

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 02:17

Um vendedor de morangos foi baleado enquanto trabalhava na calçada da Rua Romero Botelho, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta das 14 horas deste sábado (24).

Recomendado para você

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

Segundo relato de testemunhas, homens armados passaram a bordo de um veículo Volkswagem Gol e atiraram, pelo menos três vezes, contra o vendedor. A vítima foi atingida por um tiro no braço. Guardas municipais de Vila Velha passaram pelo local logo depois dos tiros e socorreram o vendedor para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.

>Estudante é vítima de bala perdida em Cariacica

 Populares relataram que a vítima teria discutido com outro vendedor de morango, cerca de 30 minutos antes da tentativa de assassinato, devido divergências pelo ponto de venda de morango na região.

Policiais militares foram acionados e fizeram ronda na região, mas até ao momento nenhum suspeito foi detido. Uma equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para o hospital. Câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha registraram o momento dos disparos e também o socorro da vítima.

>Policial atira dentro de prédio e causa pânico na Praia da Costa

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais