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Crime na Serra

Vídeo mostra momento em que homem matou pedreiro na Serra

Imagens registraram momento em que Mário ordena que pedreiro deite no chão; em seguida, ele dispara contra o homem

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 13:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 ago 2019 às 13:33
Imagens foram divulgadas nesta quinta-feira (8) Crédito: Reprodução
Imagens de uma câmera de videomonitoramento divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) mostram o momento exato em que Mário Cesar Gadiol, de 30 anos, ordena que o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, morto na manhã da última terça-feira (6), deite no chão. Ele dispara contra o homem e depois sai com os pertences da vítima.
VEJA VÍDEO
Aloísio estava a caminho do trabalho, na Serra, por volta das 6h da manhã daquela data quando foi surpreendido pelo homem que, em depoimento, confessou o crime. 
O chefe do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) representou pela prisão temporária do suspeito Mário Cesar Gadiol, 30 anos, pelo crime de homicídio e foi concedido pela Justiça no início da noite desta quinta-feira (8). Ele será encaminhado na sexta-feira (9) para o Centro de Triagem de Viana.
O entregador, que foi preso nesta manhã, soube há cinco dias que a filha teria sido abusada sexualmente pelo pedreiro há quatro anos, quando a mulher de Aloísio, uma dona de casa, era a babá da filha dele.

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