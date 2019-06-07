Home
Vídeo mostra ex-funcionário furtando carro em concessionária no ES

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que Jader Matheus, de 20 anos, furtou o veículo e saiu dirigindo tranquilamente; veja vídeo