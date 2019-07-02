Home
Vídeo mostra assassinato de dono de supermercado em Linhares

Marcelo Almeida, 54 anos, foi executado. Um dos tiros acabou atingindo Silvia Maria Ribeiro França. Ela trabalhava como caixa do supermercado