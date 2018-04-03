Vídeo de gangue associado a terror em Cariacica será investigado

Entre os vídeos que circulam nas redes sociais atribuídos ao ataque de bandidos em Porto Novo, Cariacica, está uma gravação que mostra criminosos armados dizendo: "Vamos invadir".

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Sobre esses vídeos que circulam nas redes sociais, o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, em entrevista à Rádio CBN Vitória, destacou que todos serão investigados, mas ressaltou que todas as vezes que acontece uma ocorrência de confrontos, como a registrada em Cariacica, aparecem vídeos desconexos que não têm relação nenhuma com o fato. "A nossa preocupação é dar segurança para a população."

Em relação às armas usadas pelos bandidos, declarou que "policiais relataram na ocorrência indivíduos armados com metralhadoras, aparentemente de fabricação artesanal".

Coronel Nylton garantiu a atuação no bairro. "As forças da Polícia Militar vão estar presentes para que a população volte com sua rotina normal. A comunidade não precisa ter medo".

VISITA

Eles fizeram uma visita técnica, inspecionaram toda a unidade e conversaram com a imprensa. O secretário André Garcia disse que o ataque feito à escola e o fato dela ter sido usada como uma espécie de escudo é um ataque simbólico a uma instituição pública.

"Esse ataque foi respondido imediatamente pela força policial. Estamos aqui fazendo o que deve ser feito, justamente para poder dar uma resposta à comunidade, para que ela se sinta segura".

O secretário declarou que ataques deste tipo não vão ser tolerados e serão respondidos à altura. "A PM está presente no bairro e vai continuar. Um criminoso foi morto nesse enfrentamento e a polícia vai reagir de forma proporcional ao ataque feito por qualquer tipo de bandido, mas é claro, garantindo a segurança de toda a população".

ENTENDA

Um homem morreu e uma mulher levou um tiro de bala perdida na cabeça após confrontos entre a polícia e criminosos em Cariacica. A princípio, a Polícia Militar informou que foram registradas duas ocorrências diferentes com a morte de dois homens no município, mas, em seguida, o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, corrigiu a informação, afirmando que uma pessoa morreu. O clima tenso começou desde o fim da tarde desta segunda-feira (02) e foi intensificado na madrugada desta terça-feira (03). Veja vídeo abaixo.

Pelo menos dois veículos particulares também foram incendiados. As informações são da Polícia Militar. O clima de medo nos bairros Presidente Médici, Porto Novo e Porto de Santana segue entre os moradores. Segundo a população, ônibus não circulam na parte alta de Presidente Médici nesta manhã.





PRESIDENTE MÉDICI

Um morador, que prefere não se identificar, disse que os disparos começaram por volta das 20h e duraram até 1h da madrugada. "O confronto aconteceu no ponto final de Presidente Médici. O pessoal estava soltando fogos em cima da polícia porque morreu um traficante daqui. E traficantes do Morro do Meio começaram a fazer barricada, para a polícia não subir. Dizem que o traficante morto é do Morro do Quiabo, no bairro Bela Vista. Eles começaram a querer fechar a estrada no ponto final, a polícia chegou e começou o confronto. Teve muito barulho de tiro. Hoje as crianças não vão para a escola e não tem ônibus subindo no bairro", relatou.

Segundo outros moradores, durante essa manifestação em que a polícia estava sendo recebida com fogos de artifício, a jovem baleada na cabeça foi atingida. Era por volta das 21h e ela estava na rua, numa área conhecida como antigo Morro do Quiabo, que fica a aproximadamente 300 metros da onde estava acontecendo a confusão. De repente algumas pessoas começaram a correr na rua e foram ouvidos tiros. Familiares da jovem disseram que ela tentava voltar para casa neste momento, e foi atingida por uma bala na testa, caindo em frente da casa onde ela mora com o padrasto e avó. A jovem foi socorrida pelos próprios familiares, primeiramente para o Pronto Atendimento de Alto Lage. A bala ficou alojada na cabeça. Karolaine morreu nesta terça-feira (3).

"A avó dela me ligou ontem a noite avisando que ela tinha sido baleada na cabeça. É um momento muito difícil. Nosso filho tem um mês, ainda estamos muito abalados. Não da pra acreditar no que está acontecendo. Estava tendo manifestação desde o inicio da noite, mas tinha gente na rua na hora que ela levou o tiro", afirmou, aos prantos, o namorado da vítima.

O QUE A POLÍCIA DIZ

Durante um patrulhamento no fim da tarde desta segunda-feira (02), na Rua Campo do América, policiais se depararam com quatro motocicletas paradas em um local ermo e, ao verificá-las, viram que uma delas estava com ligação direta. A partir daí, os militares fizeram buscas nas proximidades e encontraram quatro homens armados no meio da mata.

Ainda segundo informações da polícia, os indivíduos, ao perceberem a presença dos PMs, efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram.





"Os indivíduos se evadiram pela mata, porém um deles, identificado com Ricardo Belo Teixeira, 20 anos, foi encontrado caído alvejado por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. Ao lado de Ricardo foi encontrado um carregador de pistola calibre .380, Taurus, de numeração raspada, contendo 17 munições intactas", diz a nota.

ARMADOS COM METRALHADORAS

A PM informou também que, conforme relato dos militares, os criminosos estavam munidos de metralhadoras e que, por volta das 23h30, uma mulher deu entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage com um tiro na cabeça, provavelmente por uma bala perdida do confronto.

Foram realizadas buscas no local com o apoio de guarnições da Força Tática e guarnições de área, sendo apreendidas: 2.643 pedras de crack; 811 pinos de cocaína; 01 carregador de pistola calibre .40, marca Taurus, de numeração raspada e contendo 05 munições intactas; 250 gramas de crack; 240 gramas de cocaína; 04 frascos de lidocaína; 50 ampolas de citocaína; 01 balança de precisão; 01 motocicleta CB Twister; 01 motocicleta Honda Bros; 01 motocicleta Honda CB 300; e 01 motocicleta Honda CG 125. Todas as motos sem restrições de furto/roubo.

De acordo com a PM, Ricardo possui histórico criminal por roubo e registro criminal por posse/uso de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo. As armas dos militares foram recolhidas pelo Coordenador de Policiamento de Unidade do 7º BPM.

ALUNOS SEM AULAS

Com marcas de tiros nas paredes, as aulas na EMEF Padre Gabriel Maire (CAIC), em Porto Novo, Cariacica, foram suspensas nesta terça-feira (03). Ao todo, 958 alunos da unidade ficaram sem estudar por causa do clima de medo na região.

No CMEI Julio Coutinho, também em Porto Novo, as aulas foram suspensas por conta da situação no bairro.

"VAMOS GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE TUDO", DIZ GARCIA

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), André Garcia, afirmou que está acompanhando essa situação desde segunda-feira e irá pela manhã desta terça-feira ao local.

"Nós tivemos uma reação a uma abordagem que foi feita de uma apreensão grande de drogas na região. Quatro indivíduos entraram em confronto com a guarnição da Polícia Militar. A guarnição revidou, um deles veio a óbito. Esse indivíduo tem passagem por roubo, por posse de drogas, por porte ilegal de arma. A gente está fazendo os levantamentos iniciais, mas a apreensão foi grande."

Garcia continuou: "A partir daí, houve uma reação do tráfico no local. Nós respondemos com a Força Tática e com a Companhia Independente de Missões Especiais. Nós estamos seguindo para o local para comandar a operação e, ao mesmo tempo, garantir o funcionamento de todos os serviços no bairro, tanto de Porto Novo quanto de Presidente Médici. O segundo óbito ainda não foi confirmado. Nós temos uma pessoa que foi baleada, muito provavelmente nesse confronto, e vamos fazer os levantamentos no local."

O secretário disse ainda: "Não vamos permitir que uma situação como essa transforme a vida da população nesse problema grave, claro. O que houve é uma reação de bandidos, de indivíduos que estão à margem da sociedade, da lei. E nós vamos garantir o funcionamento de tudo, das escolas, dos ônibus circulando e manter o policiamento reforçado na região até que a gente consiga prender esses indivíduos que estão fazendo essas empreitadas."

Sobre o policiamento na região, Garcia explicou que há um reforço de outras unidades, também da Força Tática e da Companhia Independente de Missões Especiais.