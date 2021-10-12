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Sem vítimas

Vídeo: Confusão entre motoristas de aplicativo acaba em tiros em Vitória

Conflito ocorreu por volta das 7h desta terça-feira (12) e teria se iniciado em um pagode. Um dos motoristas realizou disparos de arma de fogo após seu carro ser atingido por pauladas

Publicado em 

12 out 2021 às 14:50

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 14:50

Tiros em São Pedro, Vitória, após briga entre motoristas de aplicativo
Tiros em São Pedro, Vitória, após briga entre motoristas de aplicativo Crédito: Divulgação
Uma confusão envolvendo motoristas de pelo menos dois veículos aconteceu em uma rua da Região da Grande São Pedro, em Vitória, por volta das 7h desta terça-feira (12). A briga só terminou após disparos de uma arma de fogo serem feitos por um dos envolvidos.
De acordo com a repórter da TV Gazeta Daniela Carla, que esteve no local, a discussão teria ocorrido entre motoristas de aplicativo e teria se iniciado em um pagode. Um vídeo registrou o momento de maior tensão, ocorrido na Rua João Arlindo Nunes, no bairro São Pedro. Confira:
Após parar em uma esquina, um motorista pega um objeto não identificado no porta-malas do veículo e segue em direção a uma caminhonete. Ele é acompanhado por uma outra pessoa, que tinha nas mãos um objeto de madeira que utilizou para dar pauladas em uma caminhonete, chegando a quebrar o vidro traseiro.
Neste momento ocorrem os disparos que supostamente teriam sido feitos pelo motorista da caminhonete, atingida pelas pauladas. Há gritaria e corre-corre. O outro motorista que está com algo não identificado na mão também retorna para seu veículo, assim como a pessoa que porta um pedaço de madeira nas mãos. Ambos fogem do local.
De acordo com informações da Polícia Militar, ninguém foi atingido pelos tiros. Por nota a PM informou que o conflito teria se iniciado na região da Fazendinha, no bairro Grande Vitória.

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Posteriormente, um motorista de aplicativo deu entrada no PA da Praia do Suá, pois teria sido agredido no bairro Grande Vitória, por um indivíduo que estava a bordo da caminhonete. A vítima relatou que ouviu tiros, mas não foi atingida.
A Polícia Civil informou que nenhuma ocorrência foi registrada sobre o assunto.

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