Vídeo: Confusão entre motoristas de aplicativo acaba em tiros em Vitória

Tiros em São Pedro, Vitória, após briga entre motoristas de aplicativo Crédito: Divulgação

Uma confusão envolvendo motoristas de pelo menos dois veículos aconteceu em uma rua da Região da Grande São Pedro, em Vitória , por volta das 7h desta terça-feira (12). A briga só terminou após disparos de uma arma de fogo serem feitos por um dos envolvidos.

De acordo com a repórter da TV Gazeta Daniela Carla, que esteve no local, a discussão teria ocorrido entre motoristas de aplicativo e teria se iniciado em um pagode. Um vídeo registrou o momento de maior tensão, ocorrido na Rua João Arlindo Nunes, no bairro São Pedro. Confira:

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Após parar em uma esquina, um motorista pega um objeto não identificado no porta-malas do veículo e segue em direção a uma caminhonete. Ele é acompanhado por uma outra pessoa, que tinha nas mãos um objeto de madeira que utilizou para dar pauladas em uma caminhonete, chegando a quebrar o vidro traseiro.

Neste momento ocorrem os disparos que supostamente teriam sido feitos pelo motorista da caminhonete, atingida pelas pauladas. Há gritaria e corre-corre. O outro motorista que está com algo não identificado na mão também retorna para seu veículo, assim como a pessoa que porta um pedaço de madeira nas mãos. Ambos fogem do local.

De acordo com informações da Polícia Militar, ninguém foi atingido pelos tiros. Por nota a PM informou que o conflito teria se iniciado na região da Fazendinha, no bairro Grande Vitória.

Posteriormente, um motorista de aplicativo deu entrada no PA da Praia do Suá, pois teria sido agredido no bairro Grande Vitória, por um indivíduo que estava a bordo da caminhonete. A vítima relatou que ouviu tiros, mas não foi atingida.