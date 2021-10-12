Homem é assassinado a tiros em Vila Velha

Carro onde estava Ademilson Nascimento Oliveira Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (12), em Vila Velha , por volta das 6h30. O carro que ele dirigia antes do ataque, um Ford Ka vermelho, foi encontrado na Darly Santos, também com marcas de tiros.

A vítima foi identificada como Ademilson Nascimento Oliveira, de 46 anos. Segundo um primo do homem, que não quis se identificar, a vítima trabalhava como pedreiro, morava no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, e tinha uma filha.

Policiais que atenderam a ocorrência informaram à reportagem que havia 10 perfurações de tiros no corpo da vítima. O veículo foi vistoriado no local, mas foi levado para uma perícia mais detalhada.

Marcas de tiros no carro Crédito: Rodrigo Gomes

Testemunhas disseram à polícia que pouco antes de ser morto, Ademilson teria se envolvido numa confusão perto do Terminal de Itaparica.

Ademilson Nascimento Oliveira, 46 anos Crédito: Acervo pessoal

Segundo a polícia, ao que tudo indica, o homem foi perseguido pela Rodovia Darly Santos e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos criminosos. Ainda não há informações se Ademilson estava sozinho no momento do crime. A polícia pediu imagens das câmeras de um motel que fica ao lado de onde o carro foi abandonado.

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.