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Rodovia Darly Santos

Homem é assassinado a tiros em Vila Velha

Próximo ao corpo, já na Rodovia Darly Santos, foi encontrado o carro em que a vítima estava antes do ataque; veículo também marcas de tiros

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 10:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 out 2021 às 10:29
Carro onde estava Ademilson Nascimento Oliveira, morto na Darly Santos
Carro onde estava Ademilson Nascimento Oliveira Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (12), em Vila Velha, por volta das 6h30. O carro que ele dirigia antes do ataque, um Ford Ka vermelho, foi encontrado na Darly Santos, também com marcas de tiros.
A vítima foi identificada como Ademilson Nascimento Oliveira, de 46 anos. Segundo um primo do homem, que não quis se identificar, a vítima trabalhava como pedreiro, morava no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, e tinha uma filha.
Policiais que atenderam a ocorrência informaram à reportagem que havia 10 perfurações de tiros no corpo da vítima. O veículo foi vistoriado no local, mas foi levado para uma perícia mais detalhada.
Pedreiro é morto a tiros na Darly Santos
Marcas de tiros no carro  Crédito: Rodrigo Gomes
Testemunhas disseram à polícia que pouco antes de ser morto, Ademilson teria se envolvido numa confusão perto do Terminal de Itaparica.
Ademilson nascimento oliveira, 46 anos, assassinado na Darly Santos
Ademilson Nascimento Oliveira, 46 anos Crédito: Acervo pessoal
Segundo a polícia, ao que tudo indica, o homem foi perseguido pela Rodovia Darly Santos e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos criminosos. Ainda não há informações se Ademilson estava sozinho no momento do crime.  A polícia pediu imagens das câmeras de um motel que fica ao lado de onde o carro foi abandonado.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

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