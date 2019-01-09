Policiamento ao fundo da rua. Moradores acionaram a PM pelo 190 Crédito: Internauta

Uma troca de tiros assustou moradores no Morro da Conquista, na região de São Pedro, em Vitória, no final da noite desta terça-feira (08). Policiais militares foram chamados ao local pela população após moradores avistarem criminosos ostentando armas em punho no meio da rua.

O confronto aconteceu por volta de 21 horas. Após ser acionada pelo Ciodes, a PM foi ao local e acabou recebida a tiros. De acordo com a Polícia Civil, mais de 100 tiros foram disparados no local. A Polícia Militar afirmou que aproximadamente oito indivíduos armados estavam em uma mata escondidos e efetuaram disparos quando perceberam a presença policial.

A Polícia Civil informou que um pouco antes do confronto com policiais havia um conflito intenso entre gangues rivais na região - entre criminosos do Bairro da Penha e do Morro da Conquista. Essa situação já acontece há quatro dias.

Your browser does not support the audio element. Bandidos trocam tiros com policiais no meio da rua em São Pedro

Um jovem de 18 anos ficou gravemente ferido após ser baleado. No local onde ele foi atingido, perto da ladeira da paróquia, foi encontrada uma pistola calibre 9mm com cinco munições intactas. A suspeita é de que ele estivesse entre os criminosos que estavam trocando tiros com os policiais. Moradores disseram que outros bandidos foram baleados, mas a polícia ainda não confirma, já que o jovem foi o único atendido e socorrido.

Um vídeo foi gravado por volta das 23h20 no local. No momento em que o morador mandou as imagens, o tiroteio já havia terminado, mas é possível ver muitas viaturas da Polícia Militar. Assista ao vídeo abaixo: