Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assalto em Jardim Camburi

Vídeo: bandido rende casal e rouba carro em Vitória

A filha, que assistiu tudo da varanda do apartamento, começou a gritar: 'Pega ladrão'

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 17:43

Redação de A Gazeta

O assalto aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (2) em Jardim Camburi Crédito: Victor Muniz
Um casal de aposentados - uma mulher de 57 anos e um homem de 60 - foi rendido por um bandido no final da manhã desta quinta-feira (2) na Rua Antonio Araujo Lyra, em Jardim CamburiVitória. Eles estavam em um veículo, uma HB20, e tinham ido no prédio da filha buscar uma escada.
A esposa do idoso subiu para pegar a escada e o idoso ficou esperando na portaria do edifício. Quando a mulher desceu, o casal colocou a escada no porta-malas e, na hora que eles entraram no carro, o bandido correu, sacou a arma e rendeu os dois. A filha, que assistiu tudo da varanda do apartamento, começou a gritar: "Pega ladrão".
Segundo testemunhas, o bandido deu um tiro para o alto com uma pistola, o casal saiu correndo e ele entrou no carro e fugiu.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados