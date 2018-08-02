Vídeo: bandido rende casal e rouba carro em Vitória

Um casal de aposentados - uma mulher de 57 anos e um homem de 60 - foi rendido por um bandido no final da manhã desta quinta-feira (2) na Rua Antonio Araujo Lyra, em Jardim Camburi, Vitória. Eles estavam em um veículo, uma HB20, e tinham ido no prédio da filha buscar uma escada.
A esposa do idoso subiu para pegar a escada e o idoso ficou esperando na portaria do edifício. Quando a mulher desceu, o casal colocou a escada no porta-malas e, na hora que eles entraram no carro, o bandido correu, sacou a arma e rendeu os dois. A filha, que assistiu tudo da varanda do apartamento, começou a gritar: "Pega ladrão".
Segundo testemunhas, o bandido deu um tiro para o alto com uma pistola, o casal saiu correndo e ele entrou no carro e fugiu.
