Home
>
Polícia
>
Vídeo: bandido furta supermercado e é atropelado pela Guarda na fuga

Vídeo: bandido furta supermercado e é atropelado pela Guarda na fuga

José Carlos Brum foi socorrido e levado ao hospital. Após o atendimento, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória