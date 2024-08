Vice de candidato em Cariacica tem casa invadida e armas roubadas

Pammela Fiorio chegava em casa acompanhada da família quando viu que o cadeado do portão estava danificado

Pammela Fiorio, vice na chapa do candidato a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (PL), teve a casa no bairro Porto de Cariacica invadida por criminosos na noite de sábado (10). Na ocasião, dinheiro e armas foram levadas da residência.

Segundo Pammela, na noite de sábado, estava chegando em casa acompanhada do marido, dos filhos e dos sogros, quando notaram que o cadeado do portão estava danificado e que um jarro de plantas estava no chão do quintal. Estranhando a desorganização, o marido foi o primeiro a entrar na casa para verificar o que estava acontecendo.