Vereador que matou prefeito em Minas Gerais é preso no ES

Vereador Marcos Alves de Lima foi preso no Espírito Santo nesta terça (16) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Minas Gerais, foi preso nesta terça-feira (16), na Mata da Praia, em Vitória. O vereador acusado de matar o prefeito de Naque, em, foi preso nesta terça-feira (16), na, em

Gazeta Online presenciou o momento em que o suspeito Marcos Alves chegou ao Departamento Médico Legal (DML) em uma viatura da Polícia Civil. A equipe de reportagem dopresenciou o momento em que o suspeito Marcos Alves chegou aoem uma viatura da Polícia Civil.

Durante o tempo em que o vereador estava no DML, do lado de fora estavam outras três pessoas que acompanhavam o acusado. O vereador estava na casa de familiares, na Mata da Praia, quando foi detido.

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Espírito Santo. O vereador foi localizado depois que a equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais iniciou o rastreio do acusado e pediu apoio à Polícia Civil do

GAECO-MG

Após fazer levantamentos de possíveis locais onde o vereador poderia estar escondido, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio do Gaeco de Ipatinga, no Vale do Aço, fez os pedidos de prisão e de busca e apreensão nesta terça-feira (16), os quais foram deferidos pela Vara Única de Açucena.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que que investiga o caso, ininterruptamente, desde a notícia do crime. O vereador chegou a ser autuado em flagrante, mas foi liberado em audiência de custódia.

O Ministério Público solicitou à Justiça mandado de prisão preventiva e, desde então, os policiais civis mineiros, em Açucena, fizeram o monitoramento e constataram que o vereador fugiu para o Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil do Espírito Santo a partir de comunicação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).