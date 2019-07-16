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Prisão

Vereador que matou prefeito em Minas Gerais é preso no ES

O vereador estava na casa de familiares na Mata da Praia quando foi detido

Publicado em 

16 jul 2019 às 20:56

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 20:56

Vereador Marcos Alves de Lima foi preso no Espírito Santo nesta terça (16) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O vereador acusado de matar o prefeito de Naque, em Minas Gerais, foi preso nesta terça-feira (16), na Mata da Praia, em Vitória.
A equipe de reportagem do Gazeta Online presenciou o momento em que o suspeito Marcos Alves chegou ao Departamento Médico Legal (DML) em uma viatura da Polícia Civil.
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Durante o tempo em que o vereador estava no DML, do lado de fora estavam outras três pessoas que acompanhavam o acusado. O vereador estava na casa de familiares, na Mata da Praia, quando foi detido.
Vereador que matou prefeito em Minas Gerais é preso no ES
O vereador foi localizado depois que a equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais iniciou o rastreio do acusado e pediu apoio à Polícia Civil do Espírito Santo.
GAECO-MG
Após fazer levantamentos de possíveis locais onde o vereador poderia estar escondido, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio do Gaeco de Ipatinga, no Vale do Aço, fez os pedidos de prisão e de busca e apreensão nesta terça-feira (16), os quais foram deferidos pela Vara Única de Açucena.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que que investiga o caso, ininterruptamente, desde a notícia do crime. O vereador chegou a ser autuado em flagrante, mas foi liberado em audiência de custódia.
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O Ministério Público solicitou à Justiça mandado de prisão preventiva e, desde então, os policiais civis mineiros, em Açucena, fizeram o monitoramento e constataram que o vereador fugiu para o Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil do Espírito Santo a partir de comunicação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).
"De acordo com o Delegado responsável pelo inquérito, João Luiz Martins Barbosa, nas próximas horas a equipe da Delegacia da Polícia Civil em Açucena buscará o suspeito. A reconstituição do crime e novos depoimentos não estão descartados", finalizou o órgão.

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