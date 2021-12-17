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Cariacica

Vendedor dava crack para que viciados roubassem celulares para ele, diz PM

Segundo a polícia, o homem confessou que aliciava os dependentes químicos e foi preso com maconha e mais de 100 pedras de crack

Publicado em 

17 dez 2021 às 10:47

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 10:47

Vendedor de celulares dava crack para que viciados roubassem telefones para ele, diz PM
Vendedor de celulares dava crack para que viciados roubassem telefones para ele, diz PM Crédito: Archimedis Patrício
Um homem de 29 anos que trabalha com conserto e venda de celulares foi preso com drogas, na noite desta quinta-feira (16), no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, Lucas Alexandre Ferreira confessou que aliciava usuários de crack na rua e os convencia a cometerem roubos na cidade.
"Ele compra pedras de crack de traficantes. Faz esse aliciamento. Entrega a droga para os usuários para que eles roubem celulares e entreguem os aparelhos para ele", contou o tenente Zuqui.
O preso, segundo a polícia, reagiu durante a abordagem.
"Os militares estavam atuando na Operação Natal. Houve ordem de parada a um cidadão que demonstrou nervosismo. Ele estava de bicicleta e jogou a bicicleta contra os policiais", disse o tenente.
Ele chegou a brigar com os policiais em um ponto movimentado do bairro. A PM disse que os militares até se machucaram na briga.
"Um policial machucou o pé na luta corporal e o outro lesionou o joelho", explicou.
Com Lucas, a policia encontrou maconha e mais de 100 pedras de crack. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A reportagem não conseguiu contato com a defesa do preso.
"O modus operandi dele é muito nocivo para sociedade. Se aproveitando da condição desumana que eles vivem", disse o policial.
Com informações do G1/ES

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