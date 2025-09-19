Home
"Usou o veículo como uma arma", diz delegado sobre motorista que matou jovem na 2ª Ponte

Segundo as investigações da polícia, Lucas Ribeiro Nicolau, de 29 anos, é motorista que atropelou e matou motoboy no último dia 12; ele teve prisão preventiva decretada, sendo considerado foragido

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:39

Lucas Ribeiro Nicolau
Lucas Ribeiro Nicolau é considerado foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil detalhou nesta sexta-feira (19) o andamento da investigação sobre a morte do motoboy Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, arremessado da Segunda Ponte após ser atingido por um carro que trafegava na contramão, na noite do último dia 12. O motorista que causou o acidente foi identificado como Lucas Ribeiro Nicolau, de 29 anos

O titular da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), delegado Maurício Gonçalves, afirmou que a conduta dele configura crime doloso - quando se assume o risco de matar - e que o carro foi usado “como uma própria arma”.

Segundo a corporação, o motorista não perdeu o controle do carro. Ele teria, de forma intencional, entrado na contramão logo no início da Segunda Ponte e percorrido toda a via na direção errada, até bater de frente com a moto de Fellyppe, que caiu de uma altura de cerca de 20 metros. “De acordo com os relatos testemunhais, ele estava completamente embriagado. Ele ofereceu risco para outras pessoas, matou um motorista, fugiu e omitiu socorro. Foi indiferente ao resultado do crime que produziu”, afirmou o Maurício. 

Prestador de serviços especializado em envelopamento de carrocerias de caminhões, ele é, segundo o delegado, o único profissional que realiza esse tipo de serviço na Grande Vitória. A Polícia Civil identificou Lucas no sábado (14), um dia após o acidente, após análise de imagens do cerco eletrônico e visitas a locais vinculados a ele. 

“A partir do levantamento dos dados do cerco e dos sistemas de inteligência, conseguimos identificar o motorista e começamos uma série de diligências para prendê-lo em flagrante. Verificamos todos os endereços dele, de familiares, empresas nas quais ele presta serviço, mas ele não foi localizado”, disse. 

Como não foi encontrado, Lucas teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido. A Polícia Civil reforça que qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser repassada de forma anônima ao Disque-Denúncia 181.

