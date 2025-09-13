Violência no trânsito

Motociclista morre ao cair da Segunda Ponte após ser atingido por carro na contramão

Jovem de 20 anos caiu de uma altura de 20 metros após a colisão; os dois veículos pegaram fogo e motorista do carro fugiu do local depois do acidente

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12:56

Um motociclista morreu ao ser arremessado e cair da Segunda Ponte, de uma altura de cerca de 20 metros. Segundo informações da Polícia Militar, Felipe Gabriel Tofani Brito, de 20 anos, bateu de frente em um carro que seguia na contramão, no sentido em direção a Vitória. O acidente aconteceu por volta das 23 horas de sexta-feira (12), próximo à entrada de Jardim América, em Cariacica. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro e os dois veículos pegaram fogo após o acidente.

Por causa do acidente e do incêndio, o trânsito no sentido Cariacica/Vila Velha da ponte foi interditado para atuação do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 23h30.

Após o acidente, Felipe Gabriel chegou a ser socorrido pela equipe de resgate e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da 1h30 deste sábado (13).

O pai da vítima esteve no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, na manhã desta sábado (13). Segundo ele, o filho era o mais velho de três irmãos, tinha emprego fixo como auxiliar e fez 20 anos no mês passado. O jovem trabalhava como motoboy à noite e nos fins de semana para complementar a renda. Ele estava retornando para casa quando foi atingido pelo veículo na contramão.

O acidente será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Até o momento, nenhum suspeito foi detido, conforme informou a Polícia Civil.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta