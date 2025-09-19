A Gazeta - Agora

Polícia já sabe quem dirigia carro que matou motoboy na Segunda Ponte

Publicado em 19/09/2025 às 16h36
Lucas Ribeiro Nicolau dirigia o carro envolvido no acidente que matou jovem na Segunda Ponte
A Polícia Civil já sabe quem é o motorista suspeito de atingir e matar um motoboy na Segunda Ponte. A investigação policial aponta que trata-se de Lucas Ribeiro Nicolau, de 29 anos, e que a Justiça decretou a prisão preventiva dele, sendo agora considerado foragido. Qualquer informação que ajude a encontrá-lo pode ser repassada pelo Disque-Denúncia por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet, clicando aqui

O acidente fatal aconteceu no dia 12 de setembro, quando, segundo a polícia,  Lucas invadiu a contramão e atingiu o motoboy Fellyppe Gabryel Tofanin Brito — que foi arremessado da estrutura e morreu. Os veículos pegaram fogo após a colisão e Lucas fugiu do local. 

