Polícia já sabe quem dirigia carro que matou motoboy na Segunda Ponte

A Polícia Civil já sabe quem é o motorista suspeito de atingir e matar um motoboy na Segunda Ponte. A investigação policial aponta que trata-se de Lucas Ribeiro Nicolau, de 29 anos, e que a Justiça decretou a prisão preventiva dele, sendo agora considerado foragido. Qualquer informação que ajude a encontrá-lo pode ser repassada pelo Disque-Denúncia por meio do número 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet, clicando aqui.