Universitária é baleada ao se negar a entregar celular em Vitória

Abordada pelo assaltante, a vítima não entregou o aparelho. O bandido deu um tiro para o alto. Ainda assim ela se negou a dar o celular e acabou sendo baleada na perna