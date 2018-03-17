Universitária é agredida durante assalto em Vitória

Uma universitária foi agredida durante um assalto em um ponto de ônibus na avenida Beira Mar, em Vitória, na noite desta sexta-feira (17). Os bandidos levaram a bolsa e o celular dela. Após serem perseguidos pela Guarda Municipal, três deles foram presos.
Segundo a Guarda, o caso aconteceu, por volta das 20h40, em frente a uma faculdade particular. Segundo testemunhas, um jovem, identificado como Jefferson Santos Oliveira, de 21 anos, desceu de um Fiat Palio de cor branca e apontou um revólver calibre 22 para a jovem. Em seguida, ele utilizou a arma para agredi-la na cabeça e forçá-la a entregar os pertences.
Após o assalto, Jefferson fugiu no Palio, onde estavam mais dois homens, pela avenida Paulino Muller. A equipe da Guarda Municipal foi acionada e interceptou o veículo na avenida Maruípe. Os pertences da vítima foram recuperados. No carro, a polícia encontrou ainda uma pequena quantidade de maconha.
A vítima reconheceu Jefferson como sendo o agressor. Todos os três ocupantes do carro foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.