'Uma simples comemoração que virou uma tragédia', diz tia de jovem morta

Era uma simples comemoração que virou uma tragédia na nossa vida Tia de Thaís, que dirigia o carro

O desabafo é da tia da vendedora Thaís de Oliveira , de 22 anos, que dirigia o carro no momento do crime. O veículo ficou cheio de marcas de tiros. Foram vários disparos. O que atingiu Thais atravessou a tampa do porta-malas, o banco e acertou na jovem, que na hora tombou no colo da mãe que estava sentada ao lado dela. A família estava indo buscar um bolo de aniversário.

"Não anunciou assalto, nada. Só falou 'parou' e já deu o tiro. Primeiro deu o tiro e falou 'parou'. Aí eu não tive outra reação, a não ser acelerar, acelerar, e eles continuaram atirando. Foram muito tiros, parecia que a gente era bandido e eles eram a polícia e estavam fazendo justiça. Na verdade, nós somos de paz. Nós tínhamos acabado de sair da igreja", contou a tia da jovem.

Tiro atingiu o porta-malas do carro da família de Thaís Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No banco da frente estava a avó, que também foi atingida, mas de raspão. Thaís de Oliveira Rodrigues, de 22 anos, já saiu do carro sem vida. Tudo aconteceu por volta das 23h de sábado.

CARREIRA

De dia, a jovem trabalhava em uma loja de sapatos. De noite, cursava Engenharia Civil e ainda fazia um curso on-line de Gestão Empresarial.

Tia da jovem morta em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A tia não se conforma com tudo isso ser interrompido. "Jovem, bonita, cheia de sonhos. Um futuro brilhante pela frente e foi ceifada a vida dela por criminosos que, se tivessem pedido o carro ou pedido o que tinha lá dentro, a gente tinha entregado sem pestanejar. Fica um sentimento de revolta, o sentimento de tristeza, o sentimento de impotência, que nós que somos reféns dos bandidos.

(Com informações de Gabrielle Manganeli, da TV GAZETA)

"ERA NOSSA ESTRELINHA", AFIRMA MADRINHA DE THAÍS

A mãe e o pai de Thaís foram ao Departamento Médico Legal (DML) no domingo, mas, muito abalados pela tragédia, não quiseram dar entrevista. O administrador de empresas Rubens Carlos Cortes, que é padrinho de Thaís, disse que a família ainda não consegue acreditar na morte da vendedora.

A madrinha da vítima, a técnica de enfermagem Ademilcia Alves Santana, estava de plantão quando soube da morte da afilhada. Ela conta que a família chamava Thaís de estrelinha e que o sonho da jovem era viajar para os Estados Unidos.

A menina era conhecida nas redes sociais, onde tinha mais de 7 mil seguidores.

Ela já tinha até começado a correr atrás de visto. Queria ir para lá para trabalhar. Era uma pessoa doce, amável e carinhosa. Vai fazer muita falta. Era a nossa estrelinha. Uma pessoa bonita por fora e por dentro. A sensação é que a gente tá vivendo um pesadelo, que a gente vai acordar e ter ela de volta Madrinha de Thaís