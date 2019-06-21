Home
Um dos suspeitos de atear fogo em casas na Piedade é preso

Antônio Marcos do Espírito Santo, de 25 anos, foi visto na escadaria João Nascimento Neto, enquanto portava um radiocomunicador e uma sacola com 14 pedras de crack