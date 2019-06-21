Um dos suspeitos de atear fogo em casas na Piedade é preso

De acordo com o Tenente Igor Resende, da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (BPMES), o criminoso, que já conta com outras passagens policiais por tráfico, foi preso trajando camisa identificada com o logotipo da facção criminosa "HB" (Hudson e Beto) e touca ninja. O jovem é conhecido pela atuação no tráfico de drogas da região do Bairro da Penha, faz parte da Organização Criminosa Trem Bala, e pertence ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), disse o tenente.

Ao ser identificado, Antônio Marcos tentou correr para dentro de casa, mas acabou detido. "Ele levava uma carga de crack na mão, quantia em dinheiro, cerca de R$ 610, e o rádio Motorola. Foi abordado no quarto dele, onde foi encontrada uma camisa com as iniciais da facção. Os outros identificados são o Alan, do Morro da Fonte Grande, e o Rafael. A gente também tem imagem dele circulando com um fuzil calibre 762", confirmou o tenente.