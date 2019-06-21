Um dos suspeitos de atear fogo em casas na Piedade é preso

Em patrulhamento preventivo a pé, realizado no morro do Bonfim, na região do Complexo da Penha, em Vitória, um dos suspeitos de envolvimento no ataque de quarta-feira (19) na Piedade foi encontrado e preso pela Polícia Militar. Antônio Marcos do Espírito Santo, de 25 anos, foi visto na escadaria João Nascimento Neto, enquanto portava um radiocomunicador e uma sacola com 14 pedras de crack. A apuração do crime foi realizada pelas divisões de Inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar do Espírito Santo.
De acordo com o Tenente Igor Resende, da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (BPMES), o criminoso, que já conta com outras passagens policiais por tráfico, foi preso trajando camisa identificada com o logotipo da facção criminosa "HB" (Hudson e Beto) e touca ninja. O jovem é conhecido pela atuação no tráfico de drogas da região do Bairro da Penha, faz parte da Organização Criminosa Trem Bala, e pertence ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), disse o tenente.
A OPERAÇÃO
Ao ser identificado, Antônio Marcos tentou correr para dentro de casa, mas acabou detido. "Ele levava uma carga de crack na mão, quantia em dinheiro, cerca de R$ 610, e o rádio Motorola. Foi abordado no quarto dele, onde foi encontrada uma camisa com as iniciais da facção. Os outros identificados são o Alan, do Morro da Fonte Grande, e o Rafael. A gente também tem imagem dele circulando com um fuzil calibre 762", confirmou o tenente.