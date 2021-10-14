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Crime em padaria

Um ano depois, polícia ainda procura mandante da morte de assessor de Assumção

O policial militar da reserva, Mário André Morandi, foi executado dentro de uma padaria em Itapuã, Vila Velha, no dia 7 de julho de 2020. Cinco suspeitos foram detidos

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 12:09

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

14 out 2021 às 12:09
Morandi, policial assassinado em Itapoã, Vila Velha
Morandi, policial assassinado em Itapoã, Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Um ano e três meses depois que o policial militar da reserva Mário André Morandi foi executado dentro de uma padaria em Itapuã, em Vila Velha, a Polícia Civil ainda trabalha para identificar e localizar o mandante do crime.
Morandi era assessor do gabinete do deputado estadual Capitão Assumção. O assassinato aconteceu na tarde do dia 7 de julho do ano passado. Em outubro daquele ano, a polícia prendeu quatro suspeitos e apreendeu um adolescente, na época, com 17 anos.
"O caso segue sob investigação da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que está realizando diligências para identificar e localizar o mandante. Até o momento, não houve outras prisões relacionadas ao caso"
Polícia Civil - Cargo do Autor
Um ano depois, polícia ainda procura mandante da morte de assessor de Assumção
A corporação solicita que, quem tiver informações sobre o caso pode acionar o Disque-Denúncia 181. A polícia destaca que a ferramenta é segura, o denunciante não precisa se identificar e garante que todas as informações recebidas são investigadas.

COMO FOI O CRIME

Quando anunciou as prisões em outubro do ano passado, o delegado Tarik Souki, contou como se deu a dinâmica do crime. Segundo ele, os assassinos disseram que contratariam serviços advocatícios de Morandi. Pensando que atenderia cliente, ele foi à padaria.
"Os assassinos pararam o veículo, observaram e identificaram a vítima. Saíram do veículo, que ficou parado um pouco mais à frente. Os dois assassinos desembarcaram e foram em direção à padaria e o motorista deu a volta no quarteirão", disse Tarik, à época.

5 PESSOAS

FORAM DETIDAS POR SUSPEITA DE PARTICIPAR DO CRIME
O delegado complementou dizendo que, enquanto o motorista manobrava, os assassinos entraram armados no estabelecimento, executaram a vítima e fugiram em um Toyota Corolla. Em seguida, o carro foi incendiado na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica.
Mário André do Carmo Morandi foi admitido no gabinete do deputado Capitão Assumção no dia 12 de fevereiro de 2019 e trabalhava em regime comissionado, segundo o site da Transparência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

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