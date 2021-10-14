Morandi, policial assassinado em Itapoã, Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Morandi era assessor do gabinete do deputado estadual Capitão Assumção. O assassinato aconteceu na tarde do dia 7 de julho do ano passado. Em outubro daquele ano, a polícia prendeu quatro suspeitos e apreendeu um adolescente, na época, com 17 anos.

"O caso segue sob investigação da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que está realizando diligências para identificar e localizar o mandante. Até o momento, não houve outras prisões relacionadas ao caso" Polícia Civil - Cargo do Autor

Your browser does not support the audio element. Um ano depois, polícia ainda procura mandante da morte de assessor de Assumção

A corporação solicita que, quem tiver informações sobre o caso pode acionar o Disque-Denúncia 181. A polícia destaca que a ferramenta é segura, o denunciante não precisa se identificar e garante que todas as informações recebidas são investigadas.

Your browser does not support the video tag.

COMO FOI O CRIME

Quando anunciou as prisões em outubro do ano passado , o delegado Tarik Souki, contou como se deu a dinâmica do crime. Segundo ele, os assassinos disseram que contratariam serviços advocatícios de Morandi. Pensando que atenderia cliente, ele foi à padaria.

"Os assassinos pararam o veículo, observaram e identificaram a vítima. Saíram do veículo, que ficou parado um pouco mais à frente. Os dois assassinos desembarcaram e foram em direção à padaria e o motorista deu a volta no quarteirão", disse Tarik, à época.

5 PESSOAS FORAM DETIDAS POR SUSPEITA DE PARTICIPAR DO CRIME

O delegado complementou dizendo que, enquanto o motorista manobrava, os assassinos entraram armados no estabelecimento, executaram a vítima e fugiram em um Toyota Corolla. Em seguida, o carro foi incendiado na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica.