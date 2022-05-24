Um ano depois, polícia ainda não desvendou assassinato de mãe no ES

No último dia 22, completou um ano que o corpo de Junia Souza Damasceno Bonfim foi encontrado em uma área de mata em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

"O mínimo que toda pessoa que morre dessa forma merece é Justiça. Serviria como um pequeno consolo para nós" Thaís Damasceno Bonfim - Filha da vítima

Em novembro do ano passado, a Polícia Civil explicou que a causa da morte ficou indeterminada e que o laudo não apontou violência sexual — embora o corpo da vítima tenha sido encontrado sem algumas peças de roupa. Nesta terça-feira (24), a corporação afirmou apenas que o caso é investigado.

"O fato segue sob investigação por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Para que a apuração seja preservada, outras informações não serão repassadas. A população pode auxiliar pelo Disque-Denúncia (181) ", disse, em nota.

Junia Souza Damasceno Bonfim, de 52 anos, era dona de casa na época em que foi morta Crédito: Acervo da família

A reportagem de A Gazeta — que acompanha o caso desde o desaparecimento de Junia — fez diversos questionamentos que não foram respondidos pela Polícia Civil. São eles:

A vítima apresentava ferimentos? Se sim, de quais tipo e em que partes do corpo?



De que modo a Polícia Civil está trabalhando nesse caso? Quais diligências estão sendo feitas?



O que a polícia já sabe sobre o caso?



O que falta ser esclarecido para concluir o inquérito?



A polícia conseguiu chegar a uma provável motivação para o crime? Se sim, qual?



Foram feitos novos exames para tentar identificar a causa da morte? Se sim, quais e quando? O que eles apontaram?



Auxiliar de escritório, a filha Thaís revelou que não soube de nenhum avanço na investigação desde o final do ano passado e, no aguardo de esclarecimentos há mais de um ano, também confessou que já perdeu as esperanças de ver o criminoso responsável ser identificado e ficar atrás das grades.

"Eu fico muito triste, porque acho que eles não se empenharam na época e, agora, não vão conseguir encontrar mais nada", desabafou. "No caso da minha mãe, eles tinham que ter tido uma determinação maior porque foi embaixo do nariz do Estado (perto do sistema prisional)", completou a jovem.

DESAPARECIMENTO E MORTE: RELEMBRE O CASO

Para chamar a atenção para o desaparecimento, a família chegou a fazer uma passeata no Centro da Capital. Nove dias depois, no sábado (22), o corpo da dona de casa foi encontrado por agentes penitenciários em um matagal próximo do presídio. Segundo policiais, faltavam algumas peças de roupa.

Corpo de Junia Souza Damasceno Bonfim foi encontrado em uma área de mata entre o Complexo de Xuri e a BR 101, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Devido à avançada decomposição do corpo, não foi possível identificá-la imediatamente. No entanto, no Departamento Médico Legal ( DML ), a filha Thaís Damasceno Bonfim disse que acreditava ser a própria mãe , devido às roupas e ao chinelo, que eram iguais aos que a dona de casa usava.

No dia 25 de maio, a Polícia Civil confirmou a identidade por meio de um exame de DNA e de arcada dentária . Segundo a família, Junia não chegou a fazer a visita ao filho que estava preso no Complexo de Xuri. O enterro foi realizado no dia seguinte, no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.

Somente após o crime, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) transferiu o filho de Junia — apesar dos pedidos que teriam sido feitos por ela, segundo a filha, justamente por motivos de segurança. Em nota na época, a pasta esclareceu que "realiza a transferência de presos visando o controle das unidades e de acordo com o número de vagas disponíveis".