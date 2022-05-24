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Que fim levou?

Um ano depois, polícia ainda não desvendou assassinato de mãe no ES

Junia Souza Damasceno Bonfim foi achada morta em maio de 2021, perto do Complexo de Xuri, em Vila Velha, onde visitaria o filho na prisão; família ainda não sabe o que aconteceu

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 16:49

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 mai 2022 às 16:49
Morte de mãe a caminho de visita ao filho completa um ano
No último dia 22, completou um ano que o corpo de Junia Souza Damasceno Bonfim foi encontrado em uma área de mata em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Um ano aguardando por respostas que não chegaram. Esta é a situação da jovem Thaís Damasceno Bonfim, que só quer saber o que aconteceu com a mãe dela — a dona de casa Junia Souza Damasceno Bonfim, de 52 anos, encontrada morta em maio do ano passado perto do Complexo de Xuri, em Vila Velha.
A vítima estava a caminho do presídio, onde visitaria o filho. O corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição, nove dias após ela ter desaparecido. Até o momento, a família não sabe como nem por que ela morreu, tampouco viu algum suspeito do crime ser preso.
"O mínimo que toda pessoa que morre dessa forma merece é Justiça. Serviria como um pequeno consolo para nós"
Thaís Damasceno Bonfim - Filha da vítima
Em novembro do ano passado, a Polícia Civil explicou que a causa da morte ficou indeterminada e que o laudo não apontou violência sexual — embora o corpo da vítima tenha sido encontrado sem algumas peças de roupa. Nesta terça-feira (24), a corporação afirmou apenas que o caso é investigado.
"O fato segue sob investigação por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Para que a apuração seja preservada, outras informações não serão repassadas. A população pode auxiliar pelo Disque-Denúncia (181)", disse, em nota.
Junia Souza Damasceno Bonfim foi encontrada morta em Vila Velha, aos 52 anos
Junia Souza Damasceno Bonfim, de 52 anos, era dona de casa na época em que foi morta Crédito: Acervo da família
A reportagem de A Gazeta — que acompanha o caso desde o desaparecimento de Junia — fez diversos questionamentos que não foram respondidos pela Polícia Civil. São eles:
  • A vítima apresentava ferimentos? Se sim, de quais tipo e em que partes do corpo?
  • De que modo a Polícia Civil está trabalhando nesse caso? Quais diligências estão sendo feitas?
  • O que a polícia já sabe sobre o caso?
  • O que falta ser esclarecido para concluir o inquérito?
  • A polícia conseguiu chegar a uma provável motivação para o crime? Se sim, qual?
  • Foram feitos novos exames para tentar identificar a causa da morte? Se sim, quais e quando? O que eles apontaram?
Auxiliar de escritório, a filha Thaís revelou que não soube de nenhum avanço na investigação desde o final do ano passado e, no aguardo de esclarecimentos há mais de um ano, também confessou que já perdeu as esperanças de ver o criminoso responsável ser identificado e ficar atrás das grades.
"Eu fico muito triste, porque acho que eles não se empenharam na época e, agora, não vão conseguir encontrar mais nada", desabafou. "No caso da minha mãe, eles tinham que ter tido uma determinação maior porque foi embaixo do nariz do Estado (perto do sistema prisional)", completou a jovem.

DESAPARECIMENTO E MORTE: RELEMBRE O CASO

A dona de casa Junia Souza Dasmasceno Bonfim, de 52 anos, desapareceu no dia 13 de maio do ano passado, após sair da própria casa no bairro Caratoíra, em Vitória. Pouco antes das 13h, ela chegou a entrar em um ônibus na cidade, para ir visitar o filho detido no Complexo de Xuri, em Vila Velha.
Para chamar a atenção para o desaparecimento, a família chegou a fazer uma passeata no Centro da Capital. Nove dias depois, no sábado (22), o corpo da dona de casa foi encontrado por agentes penitenciários em um matagal próximo do presídio. Segundo policiais, faltavam algumas peças de roupa.
Corpo de Junia Souza Damasceno Bonfim foi encontrado em uma área de mata entre o Complexo de Xuri e a BR 101, em Vila Velha
Corpo de Junia Souza Damasceno Bonfim foi encontrado em uma área de mata entre o Complexo de Xuri e a BR 101, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Devido à avançada decomposição do corpo, não foi possível identificá-la imediatamente. No entanto, no Departamento Médico Legal (DML), a filha Thaís Damasceno Bonfim disse que acreditava ser a própria mãe, devido às roupas e ao chinelo, que eram iguais aos que a dona de casa usava.
No dia 25 de maio, a Polícia Civil confirmou a identidade por meio de um exame de DNA e de arcada dentária. Segundo a família, Junia não chegou a fazer a visita ao filho que estava preso no Complexo de Xuri. O enterro foi realizado no dia seguinte, no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.
Somente após o crime, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) transferiu o filho de Junia — apesar dos pedidos que teriam sido feitos por ela, segundo a filha, justamente por motivos de segurança. Em nota na época, a pasta esclareceu que "realiza a transferência de presos visando o controle das unidades e de acordo com o número de vagas disponíveis".

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