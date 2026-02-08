Praia da Sereia

Turista diz ter sido espancado após questionar conta em quiosque de Vila Velha

Mineiro de 46 anos afirma que sofreu agressões de sete funcionários após contestar cobrança de R$ 215 por cinco cervejas; caso é investigado pela polícia

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13:53

Um turista de Betim, Minas Gerais, afirma ter sido agredido por funcionários de um quiosque após questionar o valor de uma conta na tarde de sexta-feira (6), em Vila Velha. O construtor Júlio César da Costa Simim, de 46 anos, conta que estava na Praia da Sereia com a esposa e o filho de três anos, durante a primeira viagem da família ao Espírito Santo, quando teria recebido uma cobrança de R$ 215 por cinco cervejas.

A Polícia Civil informou que família registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e que o caso está sendo investigado pelo Distrito Policial de Vila Velha. O nome do estabelecimento não será citado nesta reportagem até que haja autuação dos suspeitos e confirmação do envolvimento de funcionários.

Em entrevista à TV Gazeta, o turista relata que, apesar de ter questionado o valor, decidiu pagar a conta. No entanto, acrescenta que, logo após passar o cartão para o pagamento, foi surpreendido com um soco no rosto. Em seguida, diz que foi agredido por vários homens, que seriam garçons do estabelecimento.

Ainda de acordo com seu relato à reportagem, Júlio contou que teria sido espancado por sete pessoas e que teria sido atingido por garrafadas e golpes de barra de ferro.

O turista sofreu um corte profundo na cabeça, que precisou de cinco pontos, além de ferimentos no rosto, tórax e mão esquerda. Um guarda-vidas que estava em um posto próximo realizou os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico. Júlio foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde recebeu atendimento.

Júlio César da Costa Simim, de 46 anos, afirma ter sido agredido por cerca de sete funcionários após contestar cobrança de R$ 215 por cinco cervejas, em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta

A vítima deve passar por exame de corpo de delito nesta segunda-feira (9). Ele afirma que pretende retornar a Minas Gerais após o ocorrido.

A gerência do quiosque foi ouvida pela reportagem e informou que não vai se manifestar sobre o caso neste momento. Trabalhadores que estavam na praia relataram que não tinham como confirmar a suposta cobrança abusiva, mas disseram que havia garçons envolvidos no episódio e que eles teriam sido desligados do estabelecimento.

*Com informações de Paulo Sobral, da TV Gazeta

