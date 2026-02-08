Turista diz ter sido espancado após questionar conta em quiosque de Vila Velha

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13:53
Um turista de Betim, Minas Gerais, afirma ter sido agredido por funcionários de um quiosque após questionar o valor de uma conta na tarde de sexta-feira (6), em Vila Velha. O construtor Júlio César da Costa Simim, de 46 anos, conta que estava na Praia da Sereia com a esposa e o filho de três anos, durante a primeira viagem da família ao Espírito Santo, quando teria recebido uma cobrança de R$ 215 por cinco cervejas.
A Polícia Civil informou que família registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e que o caso está sendo investigado pelo Distrito Policial de Vila Velha. O nome do estabelecimento não será citado nesta reportagem até que haja autuação dos suspeitos e confirmação do envolvimento de funcionários.
Em entrevista à TV Gazeta, o turista relata que, apesar de ter questionado o valor, decidiu pagar a conta. No entanto, acrescenta que, logo após passar o cartão para o pagamento, foi surpreendido com um soco no rosto. Em seguida, diz que foi agredido por vários homens, que seriam garçons do estabelecimento.
Ainda de acordo com seu relato à reportagem, Júlio contou que teria sido espancado por sete pessoas e que teria sido atingido por garrafadas e golpes de barra de ferro.
O turista sofreu um corte profundo na cabeça, que precisou de cinco pontos, além de ferimentos no rosto, tórax e mão esquerda. Um guarda-vidas que estava em um posto próximo realizou os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico. Júlio foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde recebeu atendimento.
A vítima deve passar por exame de corpo de delito nesta segunda-feira (9). Ele afirma que pretende retornar a Minas Gerais após o ocorrido.
A gerência do quiosque foi ouvida pela reportagem e informou que não vai se manifestar sobre o caso neste momento. Trabalhadores que estavam na praia relataram que não tinham como confirmar a suposta cobrança abusiva, mas disseram que havia garçons envolvidos no episódio e que eles teriam sido desligados do estabelecimento.
*Com informações de Paulo Sobral, da TV Gazeta
