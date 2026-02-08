Apiacá registra primeiro homicídio após mais de um ano

A cidade de Apiacá deixou neste domingo (8) a lista de cidades do Espírito Santo que estavam há mais de um ano sem registrar nenhum homicídio. Um homem foi assassinado em frente a um bar, no distrito de Iuru. De acordo com relato da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), Hamilton Gonçalves da Silva, conhecido como Dedé, havia ido ao local pegar uma motocicleta emprestada para visitar a filha no hospital, quando foi surpreendido por disparos.

O município de Apiacá não registrava homicídios há exatos 1 ano e 4 meses. De acordo com o Mapa da Paz do Observatório da Segurança Pública da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o último homicídio na cidade havia ocorrido em outubro de 2024.

Hamilton foi atingido por quatro tiros, que teriam saído de dentro do estabelecimento. Ainda de acordo com a mãe, o proprietário deixou o local com sua esposa e filho antes de os policiais chegarem. Já o suspeito dos disparos teria fugido pelos fundos do bar e não foi localizado.