Corpo é encontrado dentro de poço na zona rural de Águia Branca

Corpo foi levado para o SML de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um poço em uma propriedade rural na localidade de Córrego São João, Águia Branca, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (8). De acordo com a Polícia Militar (PM), no local funcionava um viveiro de mudas de café, onde a vítima trabalhava.

Não foram divulgadas informações sobre o que teria ocorrido nem a identidade da vítima. A PM informou apenas, até o momento, que o viveiro era gerido por uma pessoa que não é o dono da propriedade.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca, que aguarda o resultado de exames.