Campo Grande

Troca de tiros entre PMs e clientes de bar termina em morte em Cariacica

O tiroteio entre policiais de folga e clientes do bar começou por volta das 4h na Rua Avelino Gonçalves, em Campo Grande

Publicado em 10 de setembro de 2019 às 20:16

Carro onde jovem foi encontrado morto ficou cheio de marcas de tiros Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

Uma confusão envolvendo policiais militares e clientes de um bar terminou com uma pessoa morta e quatro feridas na madrugada desta terça-feira (10) em Cariacica. De acordo com a polícia, Aldair Sousa de Alomba Domingos, de 21 anos, e um amigo chegaram no estabelecimento localizado na Rua Avelino Gonçalves, em Campo Grande, por volta de 1h30 desta terça-feira (10).

Testemunhas relataram à polícia que Aldair e o amigo estariam consumindo drogas no estabelecimento por volta das 4h. Eles foram advertidos pelos seguranças, mas teriam insistido com o comportamento inadequado dentro do bar. Após uma discussão, a dupla saiu em um Peugeot 207.

Troca de tiros entre PMs e clientes de bar termina em morte em Cariacica

O rapaz e o amigo voltaram armados, atiraram na direção do bar e tentaram fugir no veículo. Dois soldados da PM - de folga - que estavam no local revidaram a ação e o carro foi atingido com diversos disparos. Aldair, que estava no banco do carona, foi atingido na cabeça, barriga, pescoço e tornozelo.

MORTO DENTRO DE CARRO

O motorista conseguiu dirigir até a Avenida Expedito Garcia, no mesmo bairro, mas o amigo dele não resistiu aos ferimentos e acabou morto dentro do Peugeot. Pelo menos quatro pessoas que estavam no bar ficaram feridas. Três pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas para um hospital particular em Cariacica.

A perícia da Polícia Civil foi ao local e encontrou 14 cápsulas de balas deflagradas. O carro foi encaminhado para o pátio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Um policial militar e testemunhas prestam depoimento na manhã desta terça-feira (10).

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

O QUE DIZ A PM

Além do inquérito da Polícia Civil, presidido por um delegado, os policiais militares envolvidos na ocorrência que resultou em uma morte e deixou quatro pessoas feridas, também vão responder a um Inquérito Policial Militar (IPM).

Informações preliminares confirmadas pelo tenente Sanderley, do 7º Batalhão da Polícia Militar, de Cariacica, dão conta de que os soldados estavam na festa quando dois clientes chegaram com comportamentos inadequados e foram advertidos pelos seguranças.

Essas pessoas realizaram algumas ações inadequadas e implicaram com alguns frequentadores. Depois se retiraram do estabelecimento por conta, preliminarmente, da exigência da equipe de segurança. Retornaram de posse de arma de fogo e realizaram disparos em desfavor dos frequentadores e dos policiais militares, disse.

De acordo com o tenente, um dos suspeitos foi preso enquanto policiais prestavam socorro a uma das vítimas baleadas. O homem estava ferido e permanece internado, sob escolta, em um hospital da Grande Vitória.

Questionado sobre um novo tiroteio que teria acontecido durante a prisão de um suspeito, na Avenida Expedito Garcia, o oficial da PM disse que informações específicas relacionadas às circunstâncias do caso serão apresentadas após a conclusão dos inquéritos.

Esse segundo momento será objeto de investigação, sobretudo, numa circunstância pericial, e também de avaliação e análise qualitativa das imagens que provavelmente estarão disponíveis para as equipes."

As armas dos policiais foram apreendidas e serão encaminhadas para a perícia da Polícia Civil.

A legislação brasileira permite e autoriza o policial militar portar sua arma de fogo em qualquer circunstância. Então não há, preliminarmente, nenhum tipo de inadequação no fato do policial portar arma de fogo. Ainda que de folga, não há esse problema.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta