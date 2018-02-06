Trio rouba carro de professora, é perseguido e acaba preso após batida

Bruno Ramos de Melo, Felipe Cortez Lima e Wendel dos Santos Pereira foram presos depois de roubar o carro de uma professora Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vila Velha

Três criminosos foram presos na noite dessa segunda-feira (05) depois de roubarem o carro de uma professora e provocarem um acidente em Vila Velha (veja o vídeo abaixo). O trio circulava pelo bairro Cobilândia com o veículo roubado quando foi abordado pela Guarda Municipal. Os bandidos se recusaram a parar e acabaram perseguidos e presos pelos agentes municipais.

Os guardas municipais faziam o patrulhamento do bairro quando, por volta das 20h40, avistaram o Gol preto, cuja a placa era a mesma de um veículo que havia participado do roubo de um Corolla durante a manhã. Os agentes tentaram abordar o veículo, mas os criminosos não pararam o carro. A partir desse momento, iniciou-se uma perseguição que só terminou depois que os bandidos se envolveram em um acidente e bateram de frente com um veículo Fiat Uno.

Durante a perseguição, os bandidos ultrapassaram vários sinais vermelhos e jogaram uma arma de brinquedo pela janela, que caiu dentro do valão. O carro utilizado pelo trio pertence a uma professora e havia sido roubado na última sexta-feira, no bairro São Geraldo II, em Cariacica. Os mesmos bandidos chegaram armados e levaram o veículo. Ela estacionava o carro quando o trio chegou, anunciou o assalto e fugiu com o carro e pertences pessoais da professora.

Felipe Cortez Lima, Wendel dos Santos Pereira e Bruno Ramos de Melo já são velhos conhecidos da Guarda Muncipal de Vila Velha por praticarem crimes no município. Os três já têm passagem pela polícia por tráfico, receptação e tentativa de homicídio. Eles foram levados para o DPJ de Cobilândia.