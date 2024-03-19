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Crime

Trio rastreado e perseguido após roubar carro de app é detido em Cariacica

Vítima foi abordada no bairro Morada de Santa Fé, na noite da última segunda-feira (18), e os três suspeitos do crime foram capturados em Caçaroca, no mesmo município

Publicado em 19 de Março de 2024 às 09:45

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 mar 2024 às 09:45
Três jovens foram detidos suspeitos de roubarem o carro e pertences de um motorista de aplicativo e ainda tentarem fugir da polícia, na noite da última segunda-feira (18), em Morada de Santa Fé, Cariacica. Depois de uma perseguição, eles foram capturados no bairro Caçaroca, onde o veículo da vítima foi recuperado. 
Conforme boletim de ocorrência, a vítima estava dirigindo um Fiat Gran Siena quando foi abordada pelos suspeitos, que chegaram em outro veículo, um Chevrolet Corsa verde. Dois criminosos desceram do carro, um deles armado, e renderam o motorista de aplicativo. 
O trio saiu nos dois carros — o Corsa e o Siena —, levando, além do veículo, também os pertences do motorista de aplicativo. A vítima pediu ajuda dos moradores e chamou a polícia. Por meio do rastreador do celular, eles conseguiram descobrir que os bandidos estavam no bairro Caçaroca, então os militares foram até lá. 
Chegando ao local, os policiais viram o Corsa verde. Quando notaram a viatura, os três desembarcaram do carro e saíram correndo em direção a um beco. Os militares foram atrás, a pé. Durante a perseguição, os criminosos chegaram a pular muros de casas, mas foram alcançados. Eles têm 19, 21 e 22 anos. 
O Siena do motorista de aplicativo foi encontrado em uma rua do bairro Caçaroca. Com os criminosos, a polícia apreendeu um revólver de calibre 38, o mesmo usado durante o assalto. O Corsa usado por eles também era roubado e estava com a placa adulterada. O trio foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. 
Polícia Civil informou que "os suspeitos, de 19, 21 e 22 anos foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, todos foram encaminhados ao sistema prisional". 
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