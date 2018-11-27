Trio envolvido em morte de jovem no Transcol é preso em menos de 24h

Lucas Araújo Rodrigues, Andriel da Cruz de Jesus e Natan dos Santos Ferreira foram presos nesta segunda-feira Crédito: Divulgação / Sesp

participar de um arrastão em um ônibus, em polícia, no bairro Santa Mônica, nesta segunda-feira (26). Lucas Araújo Rodrigues, de 20 anos, foi quem disparou contra o jovem. O terceiro acusado de, em Vila Velha , no qual o estudante Deivid Jercey, de 18 anos, foi morto com um tiro no peito, foi preso pela, no bairro, nesta segunda-feira (26). Lucas Araújo Rodrigues, de 20 anos, foi quem disparou contra o jovem.

polícia, em Barramares, também no município. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, os criminosos foram identificados por meio de denúncia anônima. Os outros dois participantes do crime, Natan dos Santos Ferreira, de 20 anos, e Andriel da Cruz de Jesus, de 24 anos, também já foram detidos pela, em Barramares, também no município. De acordo com o secretário de Segurança Pública,s, os criminosos foram identificados por meio de denúncia anônima.

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que o trio confessou o crime. A arma de fogo, que foi usada no assalto, ainda não foi localizada pela polícia. Na noite desta segunda-feira (26), a) informou que o trio confessou o crime. A arma de fogo, que foi usada no assalto, ainda não foi localizada pela polícia.

Natan, Andriel e Lucas foram autuados por latrocínio consumado  que é roubo seguido de morte  e associação criminosa. O trio deve ser transferido na manhã desta terça-feira (27) para o Centro de Triagem de Viana.

CRIME

Jardim Marilândia, na noite de domingo (26), quando pegou a linha 619 (Itaparica/Balneário de Ponta da Fruta). Durante um arrastão, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, no peito. A tia da vítima afirmou que o estudante chegou a descer do ônibus, mas caiu no chão e morreu do lado de fora do coletivo. Deivid voltava da casa da namorada, em, na noite de domingo (26), quando pegou a linha 619 (Itaparica/Balneário de). Durante um arrastão,A tia da vítima afirmou que o estudante chegou a descer do ônibus, mas caiu no chão e morreu do lado de fora do coletivo.

JOVEM NÃO REAGIU AO ASSALTO

O estudante não reagiu ao assalto dentro do Transcol na noite deste domingo (25), em Vila Velha. De acordo com informações da polícia, o jovem entregou o celular aos bandidos e morreu porque os criminosos erraram o alvo.

Em depoimento à polícia, a cobradora do ônibus contou que os bandidos - um usava camisa verde e tinha tatuagem no pescoço, o outro vestia blusa de frio preta e boné - embarcaram no ônibus no Terminal de Vila Velha e se posicionaram ao fundo do coletivo. Ao chegar ao bairro Riviera da Barra, os indivíduos deram sinal para que o veículo parasse e anunciaram o assalto.

Deivid estava sentado próximo à porta traseira do ônibus e entregou o celular aos bandidos. Mas o passageiro que estava sentado ao lado dele usava fone de ouvido e não percebeu o assalto. Quando os bandidos tentaram roubar o celular desse passageiro, ele se assustou, fez um movimento brusco, e os acusados efetuaram um disparo, que atingiu Deivid.

GAROTO NÃO COSTUMAVA ANDAR SOZINHO

"Ele nem era muito de andar sozinho, eu estranhei, ele é muito caseiro. Ele sempre saía com o irmão e a mãe. Ele não era vagabundo. Todo final de semana a namorada vem para o Balneário de Ponta da Fruta, depois ele leva ela", conta a tia do menino, Liliane de Souza.

A família afirma que Deivid era um menino obediente e tranquilo, e que já havia dito em casa que jamais reagiria a um assalto. "O ônibus estava cheio, não sabemos ao certo o que aconteceu. Acredito que ele não tenha reagido a um assalto. Ele dizia que nunca reagiria. Ele falava que se um dia chegasse de cueca era porque foi assaltado, pois não reagiria", disse a tia.

GVBUS

A reportagem questionou a GVBus sobre os frequentes assaltos na linha 619 (Itaparica/Balneário Ponta da Fruta). O Gazeta Online perguntou se alguma providência para reduzir os assaltos dentro do coletivo já foi tomada, se foi pedido reforço no policiamento e se os motoristas e cobradores que fazem essa linha recebem algum tipo de orientação com relação a esse tipo de situação. Por nota, a GVBus respondeu: "Questões de segurança pública são com a Sesp".