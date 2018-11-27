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Crime

Trio envolvido em morte de jovem no Transcol é preso em menos de 24h

Deivid Jercey foi morto com um tiro no peito após um arrastão em uma linha do Transcol, em Vila Velha

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 21:15
Lucas Araújo Rodrigues, Andriel da Cruz de Jesus e Natan dos Santos Ferreira foram presos nesta segunda-feira Crédito: Divulgação / Sesp
O terceiro acusado de participar de um arrastão em um ônibus, em Vila Velha, no qual o estudante Deivid Jercey, de 18 anos, foi morto com um tiro no peito, foi preso pela polícia, no bairro Santa Mônica, nesta segunda-feira (26). Lucas Araújo Rodrigues, de 20 anos, foi quem disparou contra o jovem.
Os outros dois participantes do crime, Natan dos Santos Ferreira, de 20 anos, e Andriel da Cruz de Jesus, de 24 anos, também já foram detidos pela polícia, em Barramares, também no município. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, os criminosos foram identificados por meio de denúncia anônima. 
Na noite desta segunda-feira (26), a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que o trio confessou o crime. A arma de fogo, que foi usada no assalto, ainda não foi localizada pela polícia.
Natan, Andriel e Lucas foram autuados por latrocínio consumado  que é roubo seguido de morte  e associação criminosa. O trio deve ser transferido na manhã desta terça-feira (27) para o Centro de Triagem de Viana. 
> Passageiros da agonia
CRIME
Deivid voltava da casa da namorada, em Jardim Marilândia, na noite de domingo (26), quando pegou a linha 619 (Itaparica/Balneário de Ponta da Fruta). Durante um arrastão, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, no peitoA tia da vítima afirmou que o estudante chegou a descer do ônibus, mas caiu no chão e morreu do lado de fora do coletivo. 
JOVEM NÃO REAGIU AO ASSALTO
O estudante não reagiu ao assalto dentro do Transcol na noite deste domingo (25), em Vila Velha. De acordo com informações da polícia, o jovem entregou o celular aos bandidos e morreu porque os criminosos erraram o alvo.
Em depoimento à polícia, a cobradora do ônibus contou que os bandidos - um usava camisa verde e tinha tatuagem no pescoço, o outro vestia blusa de frio preta e boné - embarcaram no ônibus no Terminal de Vila Velha e se posicionaram ao fundo do coletivo. Ao chegar ao bairro Riviera da Barra, os indivíduos deram sinal para que o veículo parasse e anunciaram o assalto.
Deivid estava sentado próximo à porta traseira do ônibus e entregou o celular aos bandidos. Mas o passageiro que estava sentado ao lado dele usava fone de ouvido e não percebeu o assalto. Quando os bandidos tentaram roubar o celular desse passageiro, ele se assustou, fez um movimento brusco, e os acusados efetuaram um disparo, que atingiu Deivid.
GAROTO NÃO COSTUMAVA ANDAR SOZINHO
"Ele nem era muito de andar sozinho, eu estranhei, ele é muito caseiro. Ele sempre saía com o irmão e a mãe. Ele não era vagabundo. Todo final de semana a namorada vem para o Balneário de Ponta da Fruta, depois ele leva ela", conta a tia do menino, Liliane de Souza.
> "Quem anda de ônibus está de luto", diz leitora
A família afirma que Deivid era um menino obediente e tranquilo, e que já havia dito em casa que jamais reagiria a um assalto. "O ônibus estava cheio, não sabemos ao certo o que aconteceu. Acredito que ele não tenha reagido a um assalto. Ele dizia que nunca reagiria. Ele falava que se um dia chegasse de cueca era porque foi assaltado, pois não reagiria", disse a tia.
GVBUS
A reportagem questionou a GVBus sobre os frequentes assaltos na linha 619 (Itaparica/Balneário Ponta da Fruta). O Gazeta Online perguntou se alguma providência para reduzir os assaltos dentro do coletivo já foi tomada, se foi pedido reforço no policiamento e se os motoristas e cobradores que fazem essa linha recebem algum tipo de orientação com relação a esse tipo de situação. Por nota, a GVBus respondeu: "Questões de segurança pública são com a Sesp".
Com informações de Victor Muniz

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