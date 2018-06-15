Trio é preso com mais de mil buchas de maconha em Cariacica

Material apreendido em patrulhamento da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (14) no bairro Castelo Branco, em Cariacica, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar na região.

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em uma residência e carregavam sacolas com cerca de dois quilos de cocaína e 1.144 buchas de maconha. Ao chegar no local, através de denúncia anônima, os policiais viram os suspeitos tentando pular um muro para terem acesso a um terreno baldio, mas eles foram alcançados e presos.

Durante a abordagem, os homens mostraram aos policiais que na casa havia ainda balança de precisão, materiais usados para fracionar, pesar e embalar a droga e munições. Além disso, enquanto a busca era realizada, um terceiro suspeito chegou no local e, ao ser questionado pelos policiais, assumiu que todo o material apreendido pertencia a ele.

Após serem autuados, os envolvidos foram entregues à Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Os acusados não tiveram suas identidades reveladas.