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Presos

Trio é preso com mais de mil buchas de maconha em Cariacica

Suspeitos, ao notarem a presença de policiais na casa onde escondiam a droga, ainda tentaram fugir, mas foram detidos

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 21:58
Material apreendido em patrulhamento da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (14) no bairro Castelo Branco, em Cariacica, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar na região.
De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em uma residência e carregavam sacolas com cerca de dois quilos de cocaína e 1.144 buchas de maconha. Ao chegar no local, através de denúncia anônima, os policiais viram os suspeitos tentando pular um muro para terem acesso a um terreno baldio, mas eles foram alcançados e presos.
Durante a abordagem, os homens mostraram aos policiais que na casa havia ainda balança de precisão, materiais usados para fracionar, pesar e embalar a droga e munições. Além disso, enquanto a busca era realizada, um terceiro suspeito chegou no local e, ao ser questionado pelos policiais, assumiu que todo o material apreendido pertencia a ele.
Após serem autuados, os envolvidos foram entregues à Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Os acusados não tiveram suas identidades reveladas.
 

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