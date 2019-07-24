Trio é detido por associação ao tráfico de drogas em Rio Novo do Sul

Publicado em 24 de julho de 2019 às 15:45
- Atualizado há 6 anos
A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (24) na zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, por associação ao tráfico de drogas.
Um dos detidos é um adolescente de 16 anos. Ele foi localizado em São Domingos, onde também estava Rafael Menegardo. A polícia também encontrou R$ 7.500,00 em dinheiro, arma de fogo e objetos como televisão, celulares, munição e ferramentas.
Já na comunidade de São José do Frade, a polícia prendeu Natan Alves Wandermurem. Ele estava com computadores, celular, dinheiro e drogas e, segundo a polícia, os produtos são roubados.
Rafael e Natan foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP), em Marataízes e o adolescente foi encaminhado para Cachoeiro de Itapemirim.
