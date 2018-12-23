Três pessoas são baleadas em Baile do Mandela em Vila Velha

Rua onde ocorreu o crime Crédito: Elis Carvalho

Três pessoas ficaram baleadas durante um tiroteio em um baile funk clandestino, conhecido como Baile do Mandela, no bairro 1° de Maio, em Vila Velha . O caso aconteceu na madrugada deste domingo (23) e de acordo com moradores da região a festa já acontecia há três dias com venda de drogas e criminosos armados. Ninguém soube dizer quem fez os disparos. Nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP), era por volta das 3h30 quando o tiroteio aconteceu na rua Paulo Neves. Porém, nenhuma vítima ou frequentador do baile soube dizer quem fez os disparos ou se houve algum confronto. Já a Polícia Militar, informou, por nota, que segundo informações colhidas no local, homens armados passaram na rua e fizeram os disparos.

Houve correria e desespero. Ao todo, três pessoas foram atingidas. Uma jovem de 20 anos levou um tiro de raspão na nádega. Um rapaz de 22 anos foi atingido na mão esquerda. Já um homem, que não teve a idade divulgada pela polícia, levou um tiro no abdômen.

As vítimas foram socorridas por populares. A jovem de 20 anos foi levada à um hospital particular da região e recebeu alta logo depois. A reportagem foi até a casa da vítima, mas não quis dar entrevista e afirmou apenas que passa bem. Já as outras duas vítimas foram levadas ao Hospital Bezerra de Farias, também em Vila Velha, porém o hospital não divulgou o estado de saúde.

TRANSTORNOS

Na rua Paulo Neves, onde aconteceu o tiroteio, a reportagem flagrou sujeira para todo lado. Latas e garrafas de cerveja dividiam espaços com embalagens usadas para guardar drogas como cocaína e loló. Com medo, moradores preferiram não dar entrevista. Mas afirmaram quer o baile funk já acontecia desde a última sexta-feira e que a festa não tinha hora para acabar. Testemunhas afirmaram também que durante o baile é comum ver pessoas armadas, além da venda e uso de drogas.

A polícia realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

POLÍCIA MILITAR

Procurada, a Polícia Militar afirmou, por nota, que o comando da 5ª Companhia do 4° Batalhão informou que está em fase de implantação de uma base móvel na região.