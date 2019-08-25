Home
Três homens são presos por roubar PRF e atirar contra policiais na BR 101

No último sábado (24), um policial foi assaltado e ameaçado pelo bando. Já no domingo (25), o mesmo grupo furou uma blitz da PRF e atirou contra policiais.