Em Marataízes

Treinador desaparece após show e é encontrado morto em lagoa no ES

Gabriel Viana Carvalho, de 28 anos, estava sumido desde sábado (18); o corpo dele foi localizado em Boa Vista do Sul, nesta segunda-feira (20)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 18:45

Gabriel Viana de Carvalho, de 28 anos, desapareceu após show em Marataízes Crédito: Arquivo pessoal

O corpo de um treinador de futebol que desapareceu após sair de um show em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, foi encontrado em uma lagoa na localidade de Boa Vista do Sul, na mesma cidade, nesta segunda-feira (20). Segundo apuração da TV Gazeta, a motocicleta dele também estava no local e foi retirada da água. Gabriel Viana Carvalho, de 28 anos, foi visto pela última vez na madrugada de sábado (18), após se despedir de amigos e da namorada e ir buscar sua moto para voltar para casa.

Familiares contaram que ele chegou a ser flagrado por uma câmera de videomonitoramento, por volta das 1h40, que mostrava o homem seguindo de moto em direção a Marobá, em Presidente Kennedy, onde morava com a família. Gabriel não foi visto depois disso, e o telefone dele só dava como desligado.

Parentes informaram para a reportagem de A Gazeta que Gabriel era treinador de um time de futebol infantil e deixa dois filhos, de quatro e sete anos de idade. Nas redes sociais, ele dizia ser formado em Educação Física e Biologia, além de trabalhar com topografia. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta