Transsexual é baleada ao defender namorado em briga em Guarapari

Ao ver que o namorado poderia ser atingido por disparos, a transsexual entrou na frente do companheiro e acabou baleada no lugar do companheiro