Tragédia em Linhares: pastor é levado para cidade do crime

O pastor George Alves negou em todos os momentos que tenha abusado das crianças. "Eu jamais abusaria dos meus filhos", afirmou Crédito: Fernando Madeira

O pastor Georgeval Alves, de 36 anos, acusado de estuprar e matar os irmãos Kauã Salles, de 6, e Joaquim Alves, de 3, foi levado ao Serviço Médico Legal de Linhares (SML) na tarde desta segunda-feira (25). Preso desde o dia 28 de abril na Penitenciária de Viana, Georgeval esteve no local para realizar exames complementares de corpo de delito à pedido da Justiça. As informações são da TV Gazeta Norte.

A passagem do pastor pelo SML aconteceu de maneira sigilosa. Georgeval, que responde por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulneráveis, ficou no prédio do órgão por cerca de 30 minutos. Depois de ser submetido aos exames, o pastor foi levado de volta ao Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II).

PASTORA SEGUE PRESA EM MG

Pastora Juliana Sales disse que foi para MG fazer um tratamento médico Crédito: Umberto Lemos | InterTV

A pastora Juliana Pereira Salles Alves, 27 anos, permanece presa no presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (25). As informações são da Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) mineira, que administra o presídio onde a acusada está desde a última quarta-feira (20).

Juliana Sales foi presa na noite de terça-feira (19), em Teófilo Otoni, acusada de conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim, em 21 de abril, em Linhares . Ela foi denunciada pelos crimes de duplo homicídio, estupros de vulneráveis e fraude processual. No momento em que foi presa, Juliana estava com o filho caçula, de 2 anos, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz.

O mandado de prisão dela foi expedido pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, na última segunda-feira (18), no mesmo dia em que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra Juliana e o pastor Geogerval Alves.

O filho mais novo do casal foi entregue à família da pastora pelo Conselho Tutelar de Linhares, na manhã da última quinta-feira (21). (Com informações de Brunela Alves)

TJES

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), informou por meio de nota, que o juiz fará a solicitação de transferência da pastora ainda esta semana.

Além disso, informou que provavelmente ela será encaminhada para Colatina, uma vez que em Linhares não há presídio feminino e mais detalhes não poderiam ser ditos, em razão do segredo de justiça decretado a pedido do Ministério Público Estadual.

SEJUS

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por meio de nota, que não tem nenhuma informação sobre a transferência da pastora, mas já havia adiantado que, se for acionada, poderá prestar apoio para realizar a escolta para o Espírito Santo.

Além disso, uma avaliação deverá ser feita para determinar em qual dos quatro presídios femininos existentes no Estado a pastora poderá ser encaminhada.

Os quatro presídios são o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), o Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e também a Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), que tem um presídio feminino.

O OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a junta de advogados da pastora não atendeu as ligações.