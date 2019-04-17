Home
>
Polícia
>
Tragédia em Linhares: juiz decide destino de pastores até fim do mês

Tragédia em Linhares: juiz decide destino de pastores até fim do mês

Juiz da Vara Criminal de Linhares, André Dadalto vai definir se Georgeval Alves Gonçalves e Juliana Salles Alves vão encarar ou não o júri popular