Tráfico em Vila Velha: suspeito de ataques em Boa Vista é preso

A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), em Vila Velha. O detido pode estar envolvido nos ataques que ocorreram no Morro da Boa Vista, no final de julho deste ano