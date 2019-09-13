Tráfico em Vila Velha: suspeito de ataques em Boa Vista é preso

Pedro Leandro Rossman Jandoso, mais conhecido como "Beiço", preso nesta sexta-feira (13) em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (13), em Zumbi dos Palmares, Vila Velha, Pedro Leandro Rossman Jandoso, mais conhecido como “Beiço”, de 25 anos, pela morte de Luís Gustavo da Silva Sacramento e pela tentativa de homicídio de uma outra pessoa. Os dois crimes ocorreram no dia 14 de janeiro de 2018.

De acordo com o Delegado Adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Daniel Belchior, os crimes foram movidos pela “Guerra do Tráfico”. O envolvimento de mais pessoas na morte de Luis Gustavo não está descartada.

A polícia estava trabalhando com a informação de que Pedro Leandro estaria em Vila Velha. Após investigar e receber informações por meio de denúncias anônimas, a polícia prendeu o criminoso nesta manhã, no bairro Zumbi dos Palmares.

"Ele foi preso próximo a sua residência. Nós já vínhamos trabalhando com uma linha de investigação e trabalhando com muitas informações de colaboradores, disque denúncia e conseguimos chegar até a localidade onde ele estava", afirmou Daniel Belchior.

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Envolvimento em ataques

Pedro Leandro também está sendo investigado por um possível envolvimento com os ataques no bairro Boa Vista, em Vila Velha, que aconteceram no final de julho deste ano. Segundo a polícia, duas pessoas envolvidas nos ataques já foram presas, e possivelmente eram subordinadas a Pedro Leandro.

"Com base nas investigações, nós conseguimos chegar a informação de que o 'Beiço' seria responsável pelos ataques que vinham ocorrendo no Morro da Bomba, no final de julho, e, inclusive, seria um desses organizadores dos ataques, comandando pessoas que já foram presas, o 'Batutinha' e o Mateus. Com a prisão do 'Beiço' dá até um pouco de tranquilidade ao bairro", acrescentou o delegado.