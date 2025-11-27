Veja quem são

Tráfico em Cariacica: PM apreende 25 kg de maconha e loló, e procura foragidos

Operação tinha como alvo a facção criminosa Terceiro Comando Puro, que comanda a comercialização de drogas na região de Flexal II

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:03

Operação da Polícia Militar no Campo do Apolo, em Flexal II, em Cariacica, resultou na apreensão de 25 quilos de maconha e mais de 700 frascos de loló Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma operação policial contra a facção criminosa Terceiro Comando Puro resultou na apreensão de 25 quilos de maconha, 758 frascos de loló, além de quatro balanças de precisão. A ação da Polícia Militar aconteceu no Campo do Apolo, em Flexal II, em Cariacica, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (27).

Segundo a corporação, no local ocorria a produção e distribuição de entorpecentes por parte da organização para outras regiões. A atuação militar não resultou em prisões, mas a PM pede ajuda para encontrar cinco criminosos com mandado de prisão em aberto, atuantes no tráfico local.

Os procurados são: Jonas dos Santos Cezario, Eduardo Lucas dos Santos de Oliveira, conhecido como "Duduzinho" ou "Da Roça"; Alessandro da Silva Angélica, vulgo "MK" ou "Macaco"; Flavio de Mattos Barbosa, vulgo "Gugu", e Altamir da Silva Franca (veja fotos abaixo).

À esquerda: Jonas dos Santos Cezario, Eduardo Lucas dos Santos de Oliveira, conhecido como "Duduzinho" ou "Da Roça"; Alessandro da Silva Angélica, vulgo "MK" ou "Macaco"; Flavio de Mattos Barbosa, vulgo "Gugu", e Altamir da Silva Franca. Crédito: Divulgação | PM

"Flexal II é um ponto de forte comercialização de drogas. Na Grande Vitória, podemos dizer que é um dos principais pontos de atuação do Terceiro Comando Puro, e ali no campo do Apolo, existe essa parte geográfica favorável a eles, possibilitando a fuga pelo mangue", explicou.

A operação contou com atuação integrada da Polícia Militar Ambiental, que usou barcos para cerca o mangue. O Batalhão de Missões Especiais e o 7º Batalhão da PM também participaram.

