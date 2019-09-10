Home
Traficantes tinham depósito de drogas debaixo de viaduto em Vila Velha

No depósito improvisado havia 18 quilos de maconha, 400 pinos de cocaína e uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira